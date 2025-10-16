Difesa l’Ue presenta la roadmap per il riarmo | entro il 2030 nuovi sistemi anti-drone sul fianco Est

Anche Kaja Kallas, l'Alto rappresentante Ue per la Politica Estera, si è detta soddisfatta della creazione di questo piano. "Ogni Paese è a rischio. Ogni Stato membro dovrebbe investire in sistemi anti-drone e capacita' di colpire obiettivi terrestri", ha spiegato, chiarendo che questa roadmap è considerata un progetto di punta per la commissione europea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

