Difesa l’Ue presenta la roadmap per il riarmo | entro il 2030 nuovi sistemi anti-drone sul fianco Est
Anche Kaja Kallas, l'Alto rappresentante Ue per la Politica Estera, si è detta soddisfatta della creazione di questo piano. "Ogni Paese è a rischio. Ogni Stato membro dovrebbe investire in sistemi anti-drone e capacita' di colpire obiettivi terrestri", ha spiegato, chiarendo che questa roadmap è considerata un progetto di punta per la commissione europea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
