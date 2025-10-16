La Danimarca continua il suo ambizioso piano di riarmo ma con la nuova proposta di acquisti cambia rotta, dopo la scelta di rivolgersi all’ antiaerea italo-francese del Samp-T, e guarda agli Usa. In particolar modo, Copenaghen ha deciso di ordinare 16 caccia F-35 di produzione statunitense, realizzati dalla Lockheed Martin, portando a 43 il totale di questi velivoli a disposizione del Paese nordeuropeo. Per il capo della Difesa “un’affermazione di sovranità”. Michael Hyldgaard, generale e titolare della carica di Capo della Difesa Danese, un ruolo che somma la guida dell’Esercito, della Marina e dell’Aviazione del regno, ha definito la previsione d’acquisto dei caccia americani come “un’affermazione di sovranità”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Difendere la Groenlandia? Si, ma con gli F-35 Usa. Il paradosso della Danimarca