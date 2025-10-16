Dieta cosa deve esserci nel piatto smart food Quali sono i cibi must

Frutta e verdura non dovrebbero mancare mai, così come i cereali – specie integrali – e le proteine, meglio se si provenienza vegetale come i legumi oppure da pesce. Sono alcuni degli ingredienti previsti nel “piatto smart”, ossia la rappresentazione di ciò che appunto dovrebbe essere contenuto nel piatto che si ispira alla Dieta Mediterranea, messo a punto da Smartfood Ieo, il programma in scienze della nutrizione e comunicazione dell’Istituto europeo di oncologia di Milano. Si tratta di cibi la cui importanza, insieme a uova, carni bianche e giuste quantità di latticini viene sottolineata in occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre). 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Dieta, cosa deve esserci nel piatto “smart food”. Quali sono i cibi “must”

