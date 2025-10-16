Diego Costa scaraventa a terra la giocatrice del Chelsea in allenamento | i compagni restano allibiti

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video dell'allenamento per la partita Legends ha ripreso un contrasto durissimo tra Diego Costa e Gemma Davison: il brasiliano butta a terra la giocatrice con una spallata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

