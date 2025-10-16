Diego Costa scaraventa a terra la giocatrice del Chelsea in allenamento | i compagni restano allibiti
Un video dell'allenamento per la partita Legends ha ripreso un contrasto durissimo tra Diego Costa e Gemma Davison: il brasiliano butta a terra la giocatrice con una spallata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Buongiorno e buona domenica da Martin Skrtel e Diego Costa che se le danno di santa ragione in una partita di beneficenza. I due poi hanno scattato una foto e scherzato dopo il match: tutto è bene quel che finisce bene.
Diego Costa non è cambiato: eccolo creare un po' di tensione durante il match tra leggende di Liverpool e Chelsea giocato a Stamford Bridge oggi
