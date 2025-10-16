Diciotto anni di attività Promoberg consegna la targa a Ragazzi On the Road

Nell’ambito del Forum della Polizia Locale alla Fiera di Bergamo, Promoberg ha consegnato oggi un riconoscimento speciale all’associazione Ragazzi On the Road per i diciotto anni di attività del progetto educativo “on the road”. La cerimonia è stata coordinata dal Comandante della Polizia Provinciale di Bergamo, Matteo Copia. A ritirare la targa sono stati Daniele Rossi, del Consiglio direttivo di Ragazzi On the Road, il presidente onorario Giancarlo Bassi e una rappresentanza di ragazze e ragazzi che negli anni hanno partecipato all’iniziativa unica nel suo genere in Italia. Presente anche Giuseppe Fuschino, già agente di Polizia Locale e ispiratore del progetto nato dall’incontro con il giornalista e fondatore del progetto Alessandro Invernici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

