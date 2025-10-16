Dice il suo nome… e intanto invecchi | l’uomo che impiega 20 minuti per presentarsi

Immaginate di dovervi presentare e di impiegare quasi 20 minuti solo per dire il vostro nome completo: non si tratta di uno scherzo o di una bufala virale, ma della realtà quotidiana di Laurence Gregory Watkins, un neozelandese di Auckland che detiene il Guinness dei Primati per il nome più lungo del mondo. Il suo nome completo conta infatti ben 2.253 parole uniche, tutte scelte con metodo e determinazione. La storia di questo record straordinario inizia nel 1990, quando Watkins aveva appena 24 anni e lavorava come bibliotecario. Affascinato dai record più bizzarri e insoliti elencati nel celebre libro del Guinness dei Primati, decise di trovare un primato che potesse realisticamente battere. 🔗 Leggi su Cultweb.it

