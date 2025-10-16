Diane Keaton | svelata la causa di morte dell' attrice
La famiglia della diva, deceduta in California l'11 ottobre 2025 all'età di 79 anni, ha svelato la causa di morte dopo aver mantenuto il riserbo per giorni. Dopo aver mantenuto il riserbo per giorni, la famiglia di Diane Keaton ha svelato la causa di morte dell'attrice, scomparsa l'11 ottobre 2025 in California. In un comunicato diffuso tramite PEOPLE, i familiari della diva di Io e Annie hanno ringraziato i fan per il supporto e la vicinanza. "La famiglia Keaton è molto grata per gli straordinari messaggi di amore e sostegno ricevuti in questi ultimi giorni da parte della loro amata Diane, deceduta per via di una polmonite l'11 ottobre", si legge nella dichiarazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
