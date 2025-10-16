Diane Keaton svelata la causa della morte | parla la famiglia

16 ott 2025

A distanza di qualche giorno dalla scomparsa di Diane Keaton, la famiglia dell'attrice 79enne, premio Oscar per 'Io e Annie' di Woody Allen, rivela la causa della morte attraverso una dichiarazione rilasciata alla rivista People: una polmonite."La famiglia Keaton è profondamente grata per gli. 🔗 Leggi su Today.it

