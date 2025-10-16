Diane Keaton svelata la causa della morte | è stata una polmonite

(Adnkronos) – È stata una polmonite la causa della morte di Diane Keaton, celebre attrice premio Oscar per "Io e Annie" (1977) di Woody Allen, scomparsa sabato scorso all'età di 79 anni a Los Angeles. La conferma è arrivata dalla sua famiglia attraverso una dichiarazione rilasciata alla rivista 'People', in cui si ringraziano i fan . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

