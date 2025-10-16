Diane Keaton svelata la causa della morte Cosa è successo gli ultimi istanti di vita

Diane Keaton è morta a causa di una polmonite. La scomparsa della celebre attrice premio Oscar per "Io e Annie" (1977) di Woody Allen, avvenuta l'11 ottobre a 79 anni a Los Angeles, ha profondamente toccato tutto il mondo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Diane Keaton, svelata la causa della morte. Cosa è successo gli ultimi istanti di vita

Scopri altri approfondimenti

Si è spenta sabato 11 ottobre all’età di 79 anni La famiglia ha rivelato le cause della morte di Diane Keaton - facebook.com Vai su Facebook

Diane Keaton, svelata la causa della morte: è stata una polmonite - X Vai su X

Diane Keaton: svelata la causa di morte dell'attrice - La famiglia della diva, deceduta in California l'11 ottobre 2025 all'età di 79 anni, ha svelato la causa di morte dopo aver mantenuto il riserbo per giorni. movieplayer.it scrive

Diane Keaton, svelata la vera causa della morte - I familiari hanno condiviso un comunicato in cui spiegano il vero motivo della morte, offrendo un quadro più chiaro degli ultimi giorni dell’attrice. Si legge su dilei.it

Diane Keaton, svelata la causa della morte: è stata una polmonite - (Adnkronos) – È stata una polmonite la causa della morte di Diane Keaton, celebre attrice premio Oscar per “Io e Annie” (1977) di Woody Allen, scomparsa sabato scorso all’età di 79 anni a Los Angeles. Si legge su msn.com