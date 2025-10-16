Diane Keaton svelata la causa della morte Cosa è successo gli ultimi istanti di vita

Diane Keaton è morta a causa di una polmonite. La scomparsa della celebre attrice premio Oscar per "Io e Annie" (1977) di Woody Allen, avvenuta l'11 ottobre a 79 anni a Los Angeles, ha profondamente toccato tutto il mondo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Diane Keaton, svelata la causa della morte. Cosa è successo gli ultimi istanti di vita

Diane Keaton, svelata la vera causa della morte - I familiari hanno condiviso un comunicato in cui spiegano il vero motivo della morte, offrendo un quadro più chiaro degli ultimi giorni dell’attrice. Riporta dilei.it

