Diane Keaton rivelate le cause della morte

Vanityfair.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia ha spiegato che l’attrice premio Oscar è «venuta a mancare a causa di una polmonite». Negli ultimi mesi, la sua salute era peggiorata rapidamente, ma solo la famiglia era al corrente della situazione e aveva scelto di restare in silenzio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

diane keaton rivelate le cause della morte

© Vanityfair.it - Diane Keaton, rivelate le cause della morte

Approfondisci con queste news

diane keaton rivelate causeDiane Keaton, rivelata la causa della sua morte - La famiglia ha spiegato che l’attrice premio Oscar è «venuta a mancare a causa di una polmonite». Come scrive vanityfair.it

diane keaton rivelate causeMorte di Diane Keaton, la famiglia rivela la causa - Diane Keaton, l'attrice è scomparsa l'11 ottobre a 79 anni a causa di una polmonite. Da msn.com

diane keaton rivelate causeLe cause della morte di Diane Keaton, la famiglia rivela: “Era malata, aveva una polmonite” - In un comunicato diramato dal magazine People, i dettagli sulle delicate condizioni di salute che hanno causato ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Diane Keaton Rivelate Cause