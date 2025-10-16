Diane Keaton rivelate le cause della morte
La famiglia ha spiegato che l’attrice premio Oscar è «venuta a mancare a causa di una polmonite». Negli ultimi mesi, la sua salute era peggiorata rapidamente, ma solo la famiglia era al corrente della situazione e aveva scelto di restare in silenzio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
