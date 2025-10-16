Diane Keaton la famiglia svela la causa della morte

Quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 16 ottobre 2025 – La notizia della scomparsa di Diane Keaton ha scosso il mondo del cinema. L’attrice premio Oscar è morta l’11 ottobre a 78 anni a causa di una polmonite, come ha confermato la famiglia in una dichiarazione rilasciata a People. Una vita dedicata ai più deboli in silenzio. “La famiglia Keaton è profondamente grata per i messaggi di affetto e sostegno ricevuti in questi giorni per la perdita della loro amata Diane”, si legge nel comunicato. “Amava profondamente gli animali e si è sempre impegnata a favore delle persone senza fissa dimora. In suo onore, chi desidera ricordarla può fare una donazione a un rifugio per animali o a una banca alimentare locale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

diane keaton la famiglia svela la causa della morte

© Quotidiano.net - Diane Keaton, la famiglia svela la causa della morte

Altri contenuti sullo stesso argomento

diane keaton famiglia svelaDiane Keaton, la famiglia svela la causa della morte - L’attrice premio Oscar era scomparsa l’11 ottobre scorso all’età di 78 anni ma le sue condizioni erano già preoccupanti da mesi ... Scrive quotidiano.net

Diane Keaton, com’è morta davvero: la famiglia svela la malattia che le è stata fatale - A distanza di qualche giorno dalla scomparsa dell’amatissima attrice, la famiglia ha deciso di rivelare le cause della morte: le loro parole. Lo riporta libero.it

diane keaton famiglia svelaDiane Keaton: svelata la causa di morte dell'attrice - La famiglia della diva, deceduta in California l'11 ottobre 2025 all'età di 79 anni, ha svelato la causa di morte dopo aver mantenuto il riserbo per giorni. Si legge su movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Diane Keaton Famiglia Svela