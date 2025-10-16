Diane Keaton la famiglia svela la causa della morte
Roma, 16 ottobre 2025 – La notizia della scomparsa di Diane Keaton ha scosso il mondo del cinema. L’attrice premio Oscar è morta l’11 ottobre a 78 anni a causa di una polmonite, come ha confermato la famiglia in una dichiarazione rilasciata a People. Una vita dedicata ai più deboli in silenzio. “La famiglia Keaton è profondamente grata per i messaggi di affetto e sostegno ricevuti in questi giorni per la perdita della loro amata Diane”, si legge nel comunicato. “Amava profondamente gli animali e si è sempre impegnata a favore delle persone senza fissa dimora. In suo onore, chi desidera ricordarla può fare una donazione a un rifugio per animali o a una banca alimentare locale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
