Diane Keaton la famiglia svela la causa della morte | Grazie per l’amore ricevuto
La famiglia di Diane Keaton ha confermato la causa del decesso dell’attrice premio Oscar, scomparsa l’11 ottobre 2025 all’età di 79 anni in California. In una dichiarazione esclusiva rilasciata alla rivista PEOPLE, i familiari hanno rivelato che Diane Keaton è morta a causa di una polmonite, ringraziando al contempo i fan per il sostegno ricevuto in questi giorni difficili. “ La famiglia Keaton è molto grata per gli straordinari messaggi di amore e supporto ricevuti in questi ultimi giorni per la loro amata Diane, deceduta per polmonite l’11 ottobre “, si legge nel comunicato ufficiale. La notizia della sua morte era stata diffusa per la prima volta poche ore dopo il decesso, quando un portavoce aveva confermato la morte senza fornire ulteriori dettagli, chiedendo rispetto per la privacy della famiglia. 🔗 Leggi su Cultweb.it
