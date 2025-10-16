Diane Keaton ha lasciato ai suoi figli un regalo sotto l’albero per un Natale in cui non ci sarebbe stata più

Gli ultimi mesi di vita di Diane Keaton sono stati segnati da un gesto d’amore straordinario: la registrazione di una canzone di Natale pensata come eredità emotiva per i suoi figli adottivi, Dexter e Duke. L’attrice premio Oscar, scomparsa l’11 ottobre 2025 all’età di 79 anni, aveva confidato agli amici più stretti di voler lasciare “qualcosa di delicato e duraturo” che potesse far sentire il suo amore alla sua famiglia anche quando lei non ci sarebbe più stata. First Christmas, il suo primo e unico singolo da solista, è stato registrato alla fine del 2024, mesi prima della sua morte. Non si è trattato di un semplice progetto musicale, ma di quello che Keaton stessa definiva la sua “coperta di conforto” – un modo per continuare a tenere stretti i suoi figli quando fisicamente non avrebbe più potuto farlo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Diane Keaton ha lasciato ai suoi figli un regalo sotto l’albero, per un Natale in cui non ci sarebbe stata più

