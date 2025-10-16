Diane Keaton è morta per polmonite Tutte le donazioni destinatele alla organizzazione per la cura degli animali che lei amava | lo rivela la famiglia
La famiglia di Diane Keaton ha rivelato che l’amata attrice “è morta di polmonite”. Tutti i parenti hanno ringraziato gli ammiratori dell’attrice per i messaggi di sostegno ricevuti negli ultimi giorni. “La famiglia Keaton è grata per i messaggi di amore e sostegno ricevuti per conto di Diane che è morta l’11 ottobre di polmonite”, si legge nel comunicato diffuso dalla famiglia attraverso il settimanale People. I familiari hanno chiesto ai fan di destinare eventuali donazioni a una organizzazione per la cura degli animali che stava a cuore alla star del cinema. Dunque è stata una polmonite la causa della morte di Diane Keaton, celebre attrice premio Oscar per “Io e Annie” (1977) di Woody Allen, scomparsa sabato scorso all’età di 79 anni a Los Angeles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
