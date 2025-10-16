Diane Keaton addio | la polmonite indicata come causa

È stata una polmonite a spegnere la voce e il sorriso di Diane Keaton, scomparsa a 79 anni l’11 ottobre a Los Angeles. La conferma arriva dai familiari in una dichiarazione a People, mentre i primi dettagli sui soccorsi emergono dai report e dagli audio diffusi da TMZ. In poche ore il cinema mondiale ha . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Diane Keaton, addio: la polmonite indicata come causa

