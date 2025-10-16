Diana Del Bufalo a tutto Disney con ‘Tra Sogni e Desideri’

Dopo il debutto a Napoli e le date sold out a Milano, Bari, Roma e Padova, torna in tour Tra sogni e desideri, uno show sensazionale che porta in scena la magia della musica dal vivo.Le più belle colonne sonore della Disney interpretate da Diana Del Bufalo, la voce narrante di Francesco Pannofino, l’orchestra Filarmonica di Benevento diretta dal Maestro Marco Attura, vocalensemble di dieci elementi degli ANIMEniacs Corp e la partecipazione di talentuosi performer, animeranno e comporranno il palco Del grande show de Tra sogni e desideri. Un viaggio straordinario, lungo oltre cento anni, adatto a tutta la famiglia per ripercorrere le fiabe che hanno segnato la nostra vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Diana Del Bufalo, a tutto Disney con ‘Tra Sogni e Desideri’

Scopri altri approfondimenti

“Tra Sogni e Desideri” – Il nuovo spettacolo di Diana Del Bufalo arriva a Torino! Uno show magico tra musica, emozioni e sogni che diventano realtà. 5 Gennaio 2026 – Teatro Colosseo ? Biglietti disponibili sul sito e al botteghino #TraSogniEDesideri @a - facebook.com Vai su Facebook

Torna in tour 'Tra sogni e desideri' con Diana Del Bufalo e Francesco Pannofino - Nuove date per lo spettacolo musicale che celebra le più belle colonne sonore della Disney ... adnkronos.com scrive

Diana Del Bufalo, torna in tour Tra Sogni e Desideri - Dopo il debutto a Napoli e le date sold out a Milano, Bari, Roma e Padova, torna in tour Tra Sogni e Desideri, lo show che porta in scena le più belle colonne sonore della Disney interpretate da Diana ... Da ansa.it

Torna in tour ‘Tra sogni e desideri’: Diana Del Bufalo porta in scena la magia Disney - Un viaggio straordinario, lungo oltre cento anni, adatto a tutta la famiglia per ripercorrere le fiabe che hanno segnato la nostra vita ... Riporta dire.it