Dialogo sul mestiere dell’attore Masterclass con Marco D’Amore alla NAP Scuola campana delle Arti Performative
Sabato 18 e domenica 19 ottobre l’attore, regista e sceneggiatore Marco D’Amore sarà alla NAP per due giorni di masterclass “Dialogo sul mestiere dell’attore”. Non solo studio e formazione per le allieve e gli allievi di NAP Scuola campana delle Arti Performative, ma anche opportunità professionali e incontri importanti. Carlo Morelli, direttore artistico dell’accademia con sede nella Chiesa di San Potito, . 🔗 Leggi su 2anews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sabato 11 ottobre si è tenuto l’evento “Ponti e Sponde. Dialogo con genitori e insegnanti”, un pomeriggio di confronto e riflessione sui comportamenti a rischio in età evolutiva e sul delicato “mestiere” dell’adulto. Dopo la presentazione del Progett - facebook.com Vai su Facebook
Al @SalArtVenezia la consigliera Giorgia Pea ha partecipato al Public Talk “I mestieri dell’arte: musei in dialogo con le scuole”, promosso da @visitmuve_it , che riunisce tutti i rappresentanti delle scuole e dei centri formativi. Un momento di confronto, dove - X Vai su X