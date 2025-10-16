Diabete di tipo 1 | speranza da cellule staminali pancreatiche 10 pazienti su 12 liberi dall’insulina

Una nuova terapia cellulare potrebbe rivoluzionare il trattamento del diabete mellito di tipo 1. A suggerirlo è uno studio pubblicato di recente sul prestigioso New England Journal of Medicine, che mostra risultati incoraggianti sull’uso di isole pancreatiche derivate da cellule staminali. 🔗 Leggi su Quicomo.it

