Opposti al loro passato. Neroverde quello dell’Eusebio Di Francesco che, oggi allenatore del Lecce, chiede strada alla squadra che lo ha ‘sdoganato’ nel calcio dei grandi. Giallorosso, e salentino, invece, il passato di Francesco Palmieri, oggi direttore sportivo del Sassuolo ma ieri centravanti di un Lecce capace di salire, nel giro di tre stagioni, dalla serie C alla A. Insieme a Sassuolo, il primo da allenatore della prima squadra e il secondo, arruolato alla causa neroverde nel 2015, responsabile del settore giovanile, sono stati nei quadri societari giusto un paio di stagioni, e se conta poco che si incrocino l’un l’altro per la prima volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Di Francesco e Palmieri. Storie di ex "contro"