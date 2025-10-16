Detrazioni salgono per chi ha un figlio nelle famiglie con redditi medio-alti | ecco le simulazioni
Per ora è trapelato poco. Ma nella prossima legge di Bilancio ci sarà anche un capitolo?detrazioni?. Già lo scorso anno il governo era intervenuto con un taglio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Detrazioni, salgono per chi ha un figlio nelle famiglie con redditi medio-alti: ecco le simulazioni - Ma nella prossima legge di Bilancio ci sarà anche un capitolo “detrazioni”. Riporta ilmessaggero.it
Più detrazioni per le famiglie con figli. No all’Irpef differenziata - Sul tavolo anche il nuovo “Isee famiglia” e la possibilità di detrarre i libri ... Scrive repubblica.it
Guida al bonus mamme: assegno unico, detrazioni per i figli e congedi nella manovra 2026 - Il governo prepara un aumento per l’assegno “da 40 euro” e un allargamento della platea. Segnala quotidiano.net