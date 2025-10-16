Detassazione buste paga via libera in Manovra ma non per i lavoratori
In Manovra arriva un pacchetto dal valore di 2 miliardi di euro per l’ aumento delle buste paga dei lavoratori. Si tratta di una detassazione del 10% degli aumenti previsti dai rinnovi dei contratti tra il 2026 e il 2028. In questo modo si prevede una crescita quasi netta in busta paga. L’aumento è però previsto solo per i dipendenti privati, escludendo una platea di circa 3 milioni di lavoratori del settore pubblico. Proprio questo fattore escludente potrebbe portare alla messa in discussione del detassamento. Al momento è quindi più corretto parlare di proposta, più che di una misura certa. Detassamento degli aumenti previsti dai rinnovi contrattuali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
