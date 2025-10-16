Detassazione buste paga via libera in Manovra ma non per i lavoratori

Quifinanza.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Manovra arriva un pacchetto dal valore di 2 miliardi di euro per l’ aumento delle buste paga dei lavoratori. Si tratta di una detassazione del 10% degli aumenti previsti dai rinnovi dei contratti tra il 2026 e il 2028. In questo modo si prevede una crescita quasi netta in busta paga. L’aumento è però previsto solo per i dipendenti privati, escludendo una platea di circa 3 milioni di lavoratori del settore pubblico. Proprio questo fattore escludente potrebbe portare alla messa in discussione del detassamento. Al momento è quindi più corretto parlare di proposta, più che di una misura certa. Detassamento degli aumenti previsti dai rinnovi contrattuali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

detassazione buste paga via libera in manovra ma non per i lavoratori

© Quifinanza.it - Detassazione buste paga, via libera in Manovra ma non per i lavoratori

Scopri altri approfondimenti

Tredicesima detassata, busta più alta a Natale: le simulazioni - La maggioranza sta valutando il taglio dell’Irpef o dell’imposta sostitutiva in Manovra per aumentare la tredicesima: i possibili aumenti ... Riporta quifinanza.it

detassazione buste paga viaBusta paga, c’è la data per l’aumento degli stipendi - Buste paga, nuove regole fiscali dall'1 gennaio 2026: così aumentano gli stipendi. Come scrive money.it

detassazione buste paga viaAumenti in Busta Paga Senza Bonus Fiscale per 1,3 Milioni di Lavoratori: Esclusi dalla Detassazione del 10% - La nuova misura inserita nella Manovra economica che il Governo sta per far uscire introduce una tassazione agevolata al 10% sugli aumenti in busta paga derivanti dai rinnovi contrattuali firmati tra ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Detassazione Buste Paga Via