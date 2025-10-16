Descalzi spegne il Green deal | È ideologico

L’ad di Eni: «La transizione energetica deve essere complementare e non sostitutiva, l’80% della domanda attuale è coperta da fonti fossili. Trascurati i biocarburanti». Lollobrigida: «Non condividiamo buona parte del bilancio europeo sull’agricoltura». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Descalzi spegne il Green deal: «È ideologico»

