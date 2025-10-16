Derby di fuoco in campo il vescovo Pranzo della pace tra Ascoli e Samb

Ascoli Piceno, 16 ottobre 2025 –  Se un peccato ci deve essere, che sia di gola, deve aver pensato il vescovo Gianpiero Palmieri, organizzatore del pranzo pre derby tra Ascoli e Sambenedettese. Un’iniziativa volta a stemperare un po’ le tensioni tra due squadre divise da poco più di 30 chilometri e da 40 anni di campionati di calcio senza incontrarsi mai. L’appuntamento culinario è andato in scena ieri alla Locanda Centimetro Zero, a Pagliare, perfettamente a metà strada tra Ascoli e San Benedetto, lungo la Vallata del Tronto. Nelle foto si vedono grandi sorrisi, monsignor Palmieri tra i presidenti Bernardino Passeri e Vittorio Massi, direttori sportivi, allenatori e giocatori, anche se le due società hanno preferito blindare l’evento per evitare rischi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

