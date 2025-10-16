Derby di fuoco in campo il vescovo Pranzo della pace tra Ascoli e Samb

Ascoli Piceno, 16 ottobre 2025 – Se un peccato ci deve essere, che sia di gola, deve aver pensato il vescovo Gianpiero Palmieri, organizzatore del pranzo pre derby tra Ascoli e Sambenedettese. Un’iniziativa volta a stemperare un po’ le tensioni tra due squadre divise da poco più di 30 chilometri e da 40 anni di campionati di calcio senza incontrarsi mai. L’appuntamento culinario è andato in scena ieri alla Locanda Centimetro Zero, a Pagliare, perfettamente a metà strada tra Ascoli e San Benedetto, lungo la Vallata del Tronto. Nelle foto si vedono grandi sorrisi, monsignor Palmieri tra i presidenti Bernardino Passeri e Vittorio Massi, direttori sportivi, allenatori e giocatori, anche se le due società hanno preferito blindare l’evento per evitare rischi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Derby di fuoco, in campo il vescovo. Pranzo della pace tra Ascoli e Samb

News recenti che potrebbero piacerti

12 Ottobre 1986 12 Ottobre 2025 Trentanove anni fa la nostra prima trasferta, un battesimo di fuoco nel derby al vecchio Sant'Anna di Battipaglia che ancora oggi e' ricordato per i violenti scontri, prima, durante e dopo la - facebook.com Vai su Facebook

Fuoco al Campo volo di Cogliate. Bruciati 4 hangar e 7 ultraleggeri - Quattro hangar distrutti e con essi anche i 7 aerei ultraleggeri che custodivano: è pesantissimo, in termini economici, il bilancio del violento incendio divampato ieri pomeriggio al Campo volo di ... Lo riporta ilgiorno.it

Derby Lazio-Roma, 1500 agenti in campo per prevenire gli scontri: fari puntati su Flaminio e Ponte Milvio - In campo 1500 agenti per garantire la sicurezza: controlli a stadio, Ponte Milvio, piazza Mancini e Flaminio. Secondo fanpage.it

Fuoco al Campo volo. Un inferno senza feriti. Vanno in fumo 4 hangar e 7 ultraleggeri - Quattro hangar distrutti e con essi anche i 7 aerei ultraleggeri che custodivano: è pesantissimo, in termini economici, il bilancio del violento incendio divampato ieri pomeriggio al Campo volo di ... Si legge su ilgiorno.it