Deputate e Senatrici della Repubblica Ruoli tempi e azione delle donne in Parlamento inaugurata la mostra a palazzo San Macuto

Lopinionista.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – La vicepresidente della Camera dei deputati, Anna Ascani, ha inaugurato ieri pomeriggio, presso la Biblioteca della Camera (palazzo San Macuto, via del Seminario, 76), l’esposizione “Deputate e Senatrici della Repubblica. Ruoli, tempi e azione delle donne in Parlamento (1948-1992)”, su progetto della professoressa Michela Minesso, ordinaria di Storia delle Istituzioni politiche dell’Università statale di Milano. L’iniziativa è promossa nell’ambito di un Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) sul Parlamento italiano, in cui sono impegnate le Università consorziate di Roma-La Sapienza, Milano-Università statale e Sassari. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

"Deputate e Senatrici della Repubblica. Ruoli, tempi e azione delle donne in Parlamento", inaugurata la mostra a palazzo San Macuto

