Deposito Eni di Calenzano dopo il disastro ecco lo stop definitivo | non farà più distribuzione di carburanti

Calenzano (Firenze), 16 ottobre 2025 – Il deposito carburanti Eni di Calenzano cesserà ogni attività legata alla distribuzione di carburanti. Lo hanno confermato ieri pomeriggio i rappresentanti di Eni nel corso di un incontro convocato dalla Prefettura di Firenze per fare il punto sul “piano di emergenza esterna” del deposito di Calenzano. A darne notizia il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani. Tremendo boato nella mattina di lunedì 9 dicembre a Firenze “Esprimo grande soddisfazione – commenta il primo cittadino – per la decisione assunta da Eni, che viene incontro alle richieste dell'amministrazione e della comunità di Calenzano, profondamente colpita dal disastro dello scorso 9 dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Deposito Eni di Calenzano, dopo il disastro ecco lo stop definitivo: non farà più distribuzione di carburanti

