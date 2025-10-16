Denuncia per maltrattamento etologico a Catania in che condizioni sono stati trovati due cavalli

Un pregiudicato di 52 anni è stato denunciato a Catania per maltrattamento etologico: due cavalli erano tenuti in una stalla non autorizzata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Catania, scoperta stalla abusiva: denunciato un uomo per maltrattamenti - La Polizia di Stato ha denunciato un pregiudicato catanese di 52 anni per maltrattamento etologico, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Si legge su catanianews.it

Catania, stalla abusiva con due cavalli: denunciato un 52enne - Entrambi i cavalli sono stati sottoposti a fermo da parte del personale veterinario che ha multato il proprietario, presente sul posto, intimandogli di individuare un allevamento idoneo per garantire ... Lo riporta livesicilia.it

