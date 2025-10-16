Dentro la WWE | è il momento di raccontarla

C’è stato un tempo in cui la WWE in Italia non era soltanto uno show: era un linguaggio comune in grado di unire chiunque. Nei primi anni 2000, il wrestling era l’argomento dominante tra compagni di scuola grazie alla trasmissione dei programmi sui canali in chiaro; nei supermercati si trovavano le action figures, si registravano le notti in TV per rivedere gli incontri al mattino (o si faceva nottata), si scambiavano VHS e DVD consumati, si imparavano i nomi delle mosse come fossero vocaboli di una seconda lingua. Gli eroi e gli anti-eroi del ring della compagnia statunitense uscivano dallo schermo e diventavano poster in camera, frasi tra amici, imitazioni negli intervalli di scuola. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it