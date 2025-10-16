Dentro i femminicidi dominio sulla partner | la miccia dell’orrore
Roma, 16 ottobre 2025 – Non è stato il coltello a uccidere Pamela Genini. È stata la chiave. Quel duplicato, ottenuto di nascosto, incarna alla perfezione la mente criminale di Gianluca Soncin: la convinzione di poter entrare ovunque, anche dove non è più il benvenuto. Un gesto che racconta l’arroganza del controllo, la premeditazione a sangue freddo, l’idea malata che l’amore sia proprietà privata. Soncin ha duplicato la chiave non tanto per aprire una porta, quanto per cancellare il diritto di Pamela di chiuderla. Un femminicidio che rappresenta l’atto finale di una dittatura psicologica durata mesi: la cronaca di un uomo ossessionato e di una donna che aveva trovato il coraggio di dirgli basta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
