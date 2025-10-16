Fatimata Dembelé, la madre di Ousmane, ha chiesto al Tribunale amministrativo di Rennes di annullare la tassazione di un trasferimento di 200mila euro inviato da suo figlio nel 2017 e presentato come “un regalo” per il suo 40esimo compleanno. La madre di Dembelé in difficoltà con i 200mila euro regalati dal figlio al suo compleanno. L’Equipe riporta: Otto anni dopo aver ricevuto 200mila euro da suo figlio, nel 2017, la madre di Ousmane Dembelé ha chiesto al Tribunale amministrativo di Rennes di annullare la tassazione di questo trasferimento. Il suo avvocato afferma: «Il signor Dembelé ha fatto un regalo a sua madre, l’amministrazione fiscale ritiene questo sia tassabile, ed è quello che contestiamo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dembelé, la madre contro il fisco francese: «Quei 200mila euro erano un regalo di mio figlio, perché devo pagare le tasse?»