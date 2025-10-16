Sembra un tema nuovo, una moda dell’ultimo momento, ma è molto di più. La sostenibilità, parola entrata solo da pochi anni nel lessico quotidiano delle imprese, non è più soltanto un orizzonte delle start-up o dei colossi globali che vogliono rifarsi l’immagine, ma diventa una pratica quotidiana anche per le imprese del Made in Italy che vogliono crescere e trasformarsi. A dimostrarlo è Dellorto, storica azienda brianzola fondata nel 1933 e da sempre sinonimo di eccellenza nel settore dei carburatori e della meccatronica, oggi protagonista di una vera e propria transizione verde. Una realtà con più di novant’anni di storia che dimostra come la tradizione non sia un ostacolo, ma piuttosto una solida base per affrontare le sfide ambientali ed economiche del presente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dellorto sposa ingegneria e sostenibilità