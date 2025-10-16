Delitto Mahmoud confermato ergastolo per Tito e Bob

Nuovi sviluppi sul processo per il delitto del giovane barbiere di Sestri Ponente Mahmoud Abdalla. La Corte d'Assise d'Appello di Genova ha infatti confermato l'ergastolo (con 18 mesi di isolamento notturno) per Tito e Bob, all'anagrafe Abdelwahab Kamel e Abdelghani Alì, 27 e 26 anni.Il corpo di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Delitto della barberia di Sestri Ponente, confermato l’ergastolo per i due imputati - La Corte d’Assise d’Appello ha accolto le richieste della Procura generale nei confronti di Abdelwahab Kamel e Abdelghani Alì. Riporta ilsecoloxix.it

Delitto di Sestri Ponente, ergastolo confermato in appello per i killer di Mahmoud - La Corte d’Assise d’Appello di Genova ha confermato l’ergastolo, con 18 mesi di isolamento notturno, per Abdelwahab Kamel, detto Tito, cittadino egiziano di 27 anni, e Abdelghani Alì, detto Bo ... Lo riporta msn.com

Genova: uccisero e decapitarono ex dipendente, ergastolo confermato per i due barbieri egiziani di Sestri Ponente - La vittima fu uccisa e successivamente decapitata, dopo che il corpo era stato portato a Chiavari, dove i due avevano un altro salone in corso Dante ... Come scrive telenord.it