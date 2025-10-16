Delitto Mahmoud confermato ergastolo per Tito e Bob

Nuovi sviluppi sul processo per il delitto del giovane barbiere di Sestri Ponente Mahmoud Abdalla. La Corte d'Assise d'Appello di Genova ha infatti confermato l'ergastolo (con 18 mesi di isolamento notturno) per Tito e Bob, all'anagrafe Abdelwahab Kamel e Abdelghani Alì, 27 e 26 anni.Il corpo di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

