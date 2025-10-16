(LaPresse) “Ci sono storie che non finiscono, anche quando la giustizia dice che sei innocente. La mia è così. Viviamo in un mondo dove si censurano battute fatte verso le minoranze, ma si può facilmente rovinare la vita di un innocente e poi far finta di nulla”. Questo lo sfogo di Raffaele Sollecito, coinvolto anni fa nel processo per la morte di Meredith Kercher a Perugia, che sul suo profilo di TikTok commenta i nuovi sviluppi dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. “ Lo sto vedendo di nuovo nel caso di Garlasco, e mi intristisce molto. Il marchio che mi porto addosso non è una colpa, è uno stigma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, Sollecito: "Viviamo in un mondo dove si rovina la vita alla gente e si fa finta di nulla"