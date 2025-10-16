Delitto Garlasco Sollecito | Viviamo in un mondo dove si rovina la vita alla gente e si fa finta di nulla

Lapresse.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) “Ci sono storie che non finiscono, anche quando la giustizia dice che sei innocente. La mia è così. Viviamo in un mondo dove si censurano battute fatte verso le minoranze, ma si può facilmente rovinare la vita di un innocente e poi far finta di nulla”. Questo lo sfogo di Raffaele Sollecito, coinvolto anni fa nel processo per la morte di Meredith Kercher a Perugia, che sul suo profilo di TikTok commenta i nuovi sviluppi dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. “ Lo sto vedendo di nuovo nel caso di Garlasco, e mi intristisce molto. Il marchio che mi porto addosso non è una colpa, è uno stigma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

delitto garlasco sollecito viviamo in un mondo dove si rovina la vita alla gente e si fa finta di nulla

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, Sollecito: "Viviamo in un mondo dove si rovina la vita alla gente e si fa finta di nulla"

Scopri altri approfondimenti

delitto garlasco sollecito viviamoDelitto Garlasco, Sollecito: "Viviamo in un mondo dove si rovina la vita alla gente e si fa finta di nulla" - (LaPresse) "Ci sono storie che non finiscono, anche quando la giustizia dice che sei innocente. Secondo lapresse.it

delitto garlasco sollecito viviamoDelitto di Garlasco: arriva lo sfogo di Raffaele Sollecito in un video - Assolto per il caso di omicidio di Meredith Kercher, Raffaele Sollecito ha commentato il giallo del delitto di Garlasco con un parallelo. Da newsmondo.it

delitto garlasco sollecito viviamoRaffaele Sollecito su TikTok: "Il politically correct difende le minoranze, non gli innocenti. Sono triste per Garlasco" - L'ingegnere, assolto dalla Cassazione per l'omicidio di Meredith Kercher, racconta cosa prova ogniqualvolta sente parlare del delitto di Chiara Poggi ... Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Delitto Garlasco Sollecito Viviamo