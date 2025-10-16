Delitto di Garlasco madre di Andrea Sempio in ospedale per accertamenti
Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata portata in ospedale dove è sottoposta a degli accertamenti. Ricoverata da oggi pomeriggio al policlinico San Matteo di Pavia (a seguito di un malore che l’ha colta mentre si trovava in casa), la donna era stata trasferita da un’ambulanza della Croce Garlaschese in codice giallo. Stando alle prime informazioni le condizioni della donna non sarebbero gravi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
