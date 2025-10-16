Delitto di Garlasco madre di Andrea Sempio in ospedale per accertamenti

Tg24.sky.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata portata in ospedale dove è sottoposta a degli accertamenti. Ricoverata da oggi pomeriggio al policlinico San Matteo di Pavia (a seguito di un malore che l’ha colta mentre si trovava in casa), la donna era stata trasferita da un’ambulanza della Croce Garlaschese in codice giallo. Stando alle prime informazioni le condizioni della donna non sarebbero gravi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

delitto di garlasco madre di andrea sempio in ospedale per accertamenti

© Tg24.sky.it - Delitto di Garlasco, madre di Andrea Sempio in ospedale per accertamenti

Approfondisci con queste news

delitto garlasco madre andreaDelitto di Garlasco, madre di Andrea Sempio in ospedale per accertamenti - Ricoverata da oggi pomeriggio al policlinico San Matteo di Pavia (a seguito di un malore che l’ha colta mentre si trovava in casa), la donna non sarebbe in gravi condizioni ... tg24.sky.it scrive

delitto garlasco madre andreaGarlasco, malore in casa per la madre di Andrea Sempio: si trova in ospedale a Pavia - Daniela Ferrari, 66 anni, è stata ricoverata nel pomeriggio di oggi 16 ottobre al Policlinico San Matteo di Pavia dopo che si è sentita male in casa ... Da fanpage.it

delitto garlasco madre andreaDelitto di Garlasco, malore per la madre di Andrea Sempio: ricoverata al San Matteo di Pavia - Delitto di Garlasco, malore per la madre di Andrea Sempio: la donna è stata trasportata in ospedale dal 118 ed è stata sottoposta ad accertamenti. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Delitto Garlasco Madre Andrea