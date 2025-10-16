Degrado e bivacchi a due passi dal salotto di Genova | che succede sotto via XXV Aprile? | Mappa

Da mesi il sottoporticato di vico dell’Antica Accademia si è trasformato in un dormitorio a cielo aperto e rifugio dei senzatetto. Ora impresso per sempre anche su Google Maps. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Degrado e bivacchi a due passi dal salotto di Genova: che succede sotto via XXV Aprile? | Mappa

FOGGIA, TRA VIA ARPI E PIAZZA MERCATO: LA SICUREZZA NON È UN OPTIONAL! Negli ultimi giorni abbiamo assistito a una nuova escalation di violenza nel cuore di Foggia: risse, accoltellamenti, bivacchi e degrado. Tutto a pochi passi dalle abitazioni, d - facebook.com Vai su Facebook

Cuneo, stretta contro bivacchi e degrado urbano: nuova ordinanza della sindaca Manassero - X Vai su X

Degrado e bivacchi a due passi dal salotto buono di Genova: che succede sotto via XXV Aprile? - Da mesi il sottoporticato di vico dell’Antica Accademia si è trasformato in un dormitorio a cielo aperto e rifugio dei senzatetto. Segnala ilsecoloxix.it

Bivacchi lungo il Piovego, gli agenti trovano materassi, resti di cibo e bottiglie di birra. Bonavina: «Zona chiusa da reti metalliche anti degrado» - La polizia locale scopre un accampamento abusivo in pieno centro, nelle aree sottostanti a ponte Milani e ponte Omizzolo. Scrive ilgazzettino.it

Bivacchi e immondizia, il quartiere Africano chiede più controlli e pulizia - Nel quadrante di piazza Addis Abeba, viale Etiopia e il sottopasso di Batteria Nomentana si moltiplicano le persone che dormono all'aperto, e i rovistatori hanno conquistato anche i nuovi contenitori ... Secondo romatoday.it