Degrado e bivacchi a due passi dal salotto di Genova | che succede sotto via XXV Aprile? | Mappa

Ilsecoloxix.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da mesi il sottoporticato di vico dell’Antica Accademia si è trasformato in un dormitorio a cielo aperto e rifugio dei senzatetto. Ora impresso per sempre anche su Google Maps. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

