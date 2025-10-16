Degrado a due passi dal centro | Via Gorizia è una discarica a cielo aperto

“Pordenone capitale della Cultura 2027, con le immagini superpatinate del centro e gli angoli trascurati a pochi passi dal centro”. L'attacco arriva dalla della consigliera comunale del Partito democratico Irene Pirotta che denuncia una condizione di degrado dell’area verde di via Gorizia alle. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

