Decine di giornalisti restituiscono il pass al Pentagono | no alle nuove regole imposte da Hegseth

Quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 16 ottobre 2025 - Le nuove e stringenti regole stabilite dal segretario alla Difesa, Pete Hegseth, per la stampa ammessa al Pentagono ha scatenato un fuggi fuggi di giornalisti: in decine hanno riconsegnato i loro pass stampa in segno di protesta. L'intenzione di Hegseth era imporre una stretta sulla 'fuga di notizie'dal Pentagono, ma le restrizioni imposte vengono considerate dei giornalisti una violazione della libertà di espressione. "Questo è un giorno triste per chi sostiene la stampa libera", ha dichiarato Nancy Youssef, corrispondente per The Atlantic. A Youssef, insieme a una trentina di colleghi, sono stati sospesi i loro accrediti perché si sono rifiutati di firmare le nuove regole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

decine di giornalisti restituiscono il pass al pentagono no alle nuove regole imposte da hegseth

© Quotidiano.net - Decine di giornalisti restituiscono il pass al Pentagono: no alle nuove regole imposte da Hegseth

Argomenti simili trattati di recente

decine giornalisti restituiscono passPentagono, giornalisti protestano contro la stretta alle notizie: la consegna dei pass stampa - Il Pentagono ha definito le nuove restrizioni come un passo importante verso "la prevenzione di fughe di notizie che danneggiano la sicurezza operativa e la sicurezza nazionale". Scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Decine Giornalisti Restituiscono Pass