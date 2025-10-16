Decine di giornalisti restituiscono il pass al Pentagono | no alle nuove regole imposte da Hegseth

Roma, 16 ottobre 2025 - Le nuove e stringenti regole stabilite dal segretario alla Difesa, Pete Hegseth, per la stampa ammessa al Pentagono ha scatenato un fuggi fuggi di giornalisti: in decine hanno riconsegnato i loro pass stampa in segno di protesta. L'intenzione di Hegseth era imporre una stretta sulla 'fuga di notizie'dal Pentagono, ma le restrizioni imposte vengono considerate dei giornalisti una violazione della libertà di espressione. "Questo è un giorno triste per chi sostiene la stampa libera", ha dichiarato Nancy Youssef, corrispondente per The Atlantic. A Youssef, insieme a una trentina di colleghi, sono stati sospesi i loro accrediti perché si sono rifiutati di firmare le nuove regole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

