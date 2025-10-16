Debito pubblico Italia record ad agosto 2025 a 3.082 mld € +119 mld sul 2024 pari a 52mila € pro capite; rapporto col Pil a 136,8%

Cresce ad agosto il debito pubblico italiano, soprattutto a causa di un aumento molto ampio delle disponibilità del Tesoro. Scende la quota in possesso della Banca d’Italia, mentre sale quella in mano ai cittadini residenti in Italia, che rimane però inferiore alla metà di quella posseduta da enti o. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Debito pubblico Italia record ad agosto 2025, a 3.082 mld €, +119 mld sul 2024, pari a 52mila € pro capite; rapporto col Pil a 136,8%

