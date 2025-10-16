De Vrij Inter l’addio non è ancora certo | bisogna convincere Oaktree il motivo

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il futuro di Stefan de Vrij all' Inter è ancora da decidere. Il difensore olandese, classe 1992, è legato al club nerazzurro fino al giugno 2026, ma la sua posizione rientra tra quelle in fase di valutazione da parte della proprietà Oaktree, che ha imposto una linea chiara: riduzione del monte ingaggi e progressivo rinnovamento della rosa. Nonostante questo orientamento, le prestazioni solide e costanti dell'ex Lazio starebbero inducendo la dirigenza a riflettere.

