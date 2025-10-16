De Siervo rivela | Con Piracy Shield l’Italia guida la lotta contro la pirateria digitale C’è questa necessità
Inter News 24 De Siervo prosegue la lotta alla pirateria. Questo l’annuncio dell’amministratore delegato della Lega Serie A ad un convegno. Continua la battaglia della Serie A e delle leghe calcistiche europee contro la pirateria digitale, una delle principali minacce economiche e culturali per il sistema audiovisivo. Tra i Paesi più attivi nella lotta al fenomeno c’è l’Italia, come ribadito dall’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, durante il convegno “Stop Piracy”, organizzato a Napoli da Agcom e dall’ Università Parthenope. SULLA STRATEGIA ANTIPIRATERIA – «È emersa con forza la necessità di proseguire con una strategia comune tra tutti gli attori coinvolti per contrastare la pirateria a livello locale e internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
?Riccardo Gaucci rivela: "Perugia-Juve? Collina ha avuto l'ordine di far giocare la partita per forza. Negli spogliatoi l'acqua era alta 1,5 metri!" Riccardo Gaucci, figlio di Luciano, ex presidente del Perugia, rilascia dichiarazioni shock al podcast "Pro Fo - facebook.com Vai su Facebook
De Siervo: «Piracy Shield arma vincente contro lo streaming illegale» - Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato Luigi De Siervo è intervenuto ieri al convegno “Stop Pirac ... Si legge su mondopalermo.it
Pirateria, De Siervo insiste sulle multe - L'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato di «migliaia di multe elevate agli utenti». Lo riporta msn.com
De Siervo: "Pirateria, serve una strategia comune. Comminate migliaia di multe" - Continua la battaglia della Serie A e delle leghe calcistiche europee contro la pirateria digitale. Come scrive msn.com