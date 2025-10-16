De Siervo rivela | Con Piracy Shield l’Italia guida la lotta contro la pirateria digitale C’è questa necessità

Inter News 24 De Siervo prosegue la lotta alla pirateria. Questo l’annuncio dell’amministratore delegato della Lega Serie A ad un convegno. Continua la battaglia della Serie A e delle leghe calcistiche europee contro la pirateria digitale, una delle principali minacce economiche e culturali per il sistema audiovisivo. Tra i Paesi più attivi nella lotta al fenomeno c’è l’Italia, come ribadito dall’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, durante il convegno “Stop Piracy”, organizzato a Napoli da Agcom e dall’ Università Parthenope. SULLA STRATEGIA ANTIPIRATERIA – «È emersa con forza la necessità di proseguire con una strategia comune tra tutti gli attori coinvolti per contrastare la pirateria a livello locale e internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

