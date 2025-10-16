De Montel - Terme Milano premiate per wellness design e innovazione

Milano – A sei mesi dall'inaugurazione è arrivato un doppio riconoscimento internazionale per De Montel - Terme Milano, l’unico e più grande parco termale naturale urbano dell'area milanese. La nuova realtà termale ha ricevuto due tra i massimi premi a livello globale per design e innovazione, Espa, Innovative SPA Award 2025 e Sbid, International Design Award 2025. Il primo è stato assegnato dall'organizzazione di riferimento per il settore termale e Spa in Europa (Espa), il secondo considerato un vero oscar mondiale del design d’interni viene assegnato ogni anno dalla Society of British & International Interior Design. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

