De Luca | Il capotavola non è alla testa del tavolo ma dove sto seduto io

In un momento politico complesso e intriso di preoccupazioni, è fondamentale rassicurare i cittadini riguardo al destino della nostra Regione. L'intervento del presidente Vincenzo De Luca, avvenuto all'ex base Nato di Bagnoli

Campania, Nappi (Lega): “De Luca? Altro che a capotavola, sarà servito come “tacchino” al centro della tavola” - "Bravo De Luca, hai centrato il senso del 'patto del Pappafico': una grande 'abbuffata' per la quale rivendichi il posto a capotavola. Come scrive sciscianonotizie.it

De Luca, "a capotavola ci sono sempre io, controllo tutto" - "Voglio tranquillizzarvi, perché siamo in una fase politica complicata e triste, ma occhio, io controllo. Si legge su msn.com

De Luca avvisa Fico con una battuta: "A capotavola ci sono sempre io" - “Voglio tranquillizzarvi, perché siamo in una fase politica complicata e triste, ma occhio, io controllo. internapoli.it scrive