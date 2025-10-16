De Bruyne e McTominay | aspettando l' intesa in campo scocca quella tra le compagne

Il duo del centrocampo del Napoli avrebbe dovuto essere una coppia schiacciasassi. In attesa che lo diventi è nato il feeling tra le partner. E i due vanno anche a tifare quando le ragazze giocano a padel.

