Ddl Valditara Sasso difende la proposta | Nessuna censura solo tutela delle famiglie

Il deputato della Lega, Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione e relatore del ddl Valditara, respinge le accuse di "deriva oscurantista" rivolte alla proposta legislativa che regolamenta l'accesso di esperti esterni nelle scuole per attività di educazione affettiva e sessuale. Le dichiarazioni arrivano in risposta alle polemiche sollevate da diverse forze politiche e associazioni sul testo del disegno di legge. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it