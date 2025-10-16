Ddl Valditara Fondazione Cecchettin | Passo indietro grave e culturalmente pericoloso

da parte della Commissione Cultura della Camera, L’emendamento che vieta l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, limitandone la possibilità alle scuole superiori e solo previo consenso scritto dei genitori, il cosiddetto Ddl Valditara è stato approvato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondisci con queste news

Ci sono giornate che segnano un prima e un dopo. Oggi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha inaugurato i nostri Laboratori Tecnologici 4.0. Un momento storico, che celebra dieci anni di impegno della nostra Fondazione e apre una n - facebook.com Vai su Facebook

Qui il mio videomessaggio in occasione del concerto del Maestro Uto Ughi tenutosi ieri sera presso il Duomo di Milano per il progetto "Uto Ughi per i giovani", frutto del protocollo MIM - Fondazione Uto Ughi. https://youtu.be/cwPmYw5D42Q #scuola #mim #Uto - X Vai su X

Fondazione Giulia Cecchettin e Differenza Donna. A Roma un nuovo Centro antiviolenza e un piano formativo per la Polizia di Stato - “Onorare la memoria di Giulia non solo con le parole, ma con azioni che incidano realmente sulla vita delle persone”. Si legge su agensir.it

Violenza di genere: Fondazione Giulia Cecchettin e Differenza Donna, a Roma un nuovo Centro antiviolenza e e un piano formativo per la Polizia di Stato - “Appia Annia Regilla” è il nome di un nuovo Centro antiviolenza operativo a Roma, nella sede confiscata alla criminalità in via Tacito 90, affidato a Differenza Donna e attivo h24 al numero 3520075920 ... Secondo agensir.it

Gino Cecchettin: «Con l'apertura del Centro antiviolenza a Roma onoriamo la memoria di Giulia». E parte anche il percorso di formazione per 100 poliziotti - Differenza Donna e Fondazione Giulia Cecchettin unite per supportare e proteggere le donne vittime di violenza. Lo riporta ilgazzettino.it