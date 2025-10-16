DC conferma ufficialmente Bane nel prossimo film d’animazione di Batman

Bane sarà il cattivo principale del prossimo film di Batman, ma non sarà l’unico nemico della DC Comics a dare filo da torcere al Cavaliere Oscuro. La DC ha in programma diversi progetti su Batman, con Bruce Wayne che apparirà sia in film d’animazione che live-action nei prossimi anni. The Batman – Parte 2 dovrebbe presto iniziare a dare i primi segnali. Con la sceneggiatura già scritta, il reboot di Batman DCU The Brave and the Bold è un altro progetto che potrebbe vedere presto dei progressi. Tuttavia, nessuno dei film live-action di Batman è previsto come prossimo film dell’eroe. 🔗 Leggi su Cinefilos.it