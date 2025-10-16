David Juventus cambia nuovamente lo scenario attorno al canadese? Cosa potrebbe succedere a Como | la possibile scelta di Tudor

David Juventus, il canadese rischia la panchina a Como: le prestazioni non hanno pagato e ora il serbo, reduce dal gol in nazionale, spinge forte. Una fiducia quasi incondizionata, ma che non ha dato i frutti sperati.  La scelta di Igor Tudor e della società di puntare forte su Jonathan David, schierandolo titolare per difendere l’investimento fatto in estate, non ha pagato. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, dopo le ultime prestazioni deludenti, le gerarchie nell’attacco della  Juventus  sono pronte a cambiare di nuovo. E il grande escluso, questa volta, potrebbe essere proprio il canadese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David Juventus, cambia nuovamente lo scenario attorno al canadese? Cosa potrebbe succedere a Como: la possibile scelta di Tudor

