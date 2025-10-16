David Juventus cambia nuovamente lo scenario attorno al canadese? Cosa potrebbe succedere a Como | la possibile scelta di Tudor

David Juventus, il canadese rischia la panchina a Como: le prestazioni non hanno pagato e ora il serbo, reduce dal gol in nazionale, spinge forte. Una fiducia quasi incondizionata, ma che non ha dato i frutti sperati. La scelta di Igor Tudor e della società di puntare forte su Jonathan David, schierandolo titolare per difendere l’investimento fatto in estate, non ha pagato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo le ultime prestazioni deludenti, le gerarchie nell’attacco della Juventus sono pronte a cambiare di nuovo. E il grande escluso, questa volta, potrebbe essere proprio il canadese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, cambia nuovamente lo scenario attorno al canadese? Cosa potrebbe succedere a Como: la possibile scelta di Tudor

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Oltre Kenan, come si sono comportati gli altri attaccanti della #Juventus con le rispettive nazionali? Dušan #Vlahovic – 90 min, 0 gol, 0 assist. Sconfitta per 0-1 contro l’Albania. Jonathan #David – 90 min, 0 gol, 0 assist. Sconfitta per 0-1 contro l’ - X Vai su X

L’ex bomber della Juventus, David Trezeguet, parla del futuro di Dusan Vlahovic “Non sono sicuro che Vlahovic lascerà la Juve anche se tutto fa pensare che questo accadrà. Io nei miei dieci ho avuto parecchi momenti in cui pensavo di lasciare Torino, ma po - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, svolta e nuovo modulo: occhio a David, Vlahovic, Openda, Conceicao e Zhegrova - La Juventus potrebbe cambiare modulo in vista del proseguimento della stagione. Segnala fantamaster.it

Juventus, Vlahovic e David insieme: Tudor prepara il cambio modulo! - Vlahovic e David insieme: è questa la novità che si potrebbe registrare nella Juventus in vista della ripresa del ... Segnala fantamaster.it

David titolare in Como Juve? Tudor ha già preso una prima decisione in vista del lunch match di domenica. Ecco chi giocherà - Il tecnico cambia strategia e lo sceglie come titolare: basta turnover, si riparte da una formazione base per dare continuità e certezze La sosta per le nazionali come un laboratorio p ... Riporta juventusnews24.com