David Beckham ha indossato a Macao un orologio perfetto da 5900 euro
Dopo sei anni di tensioni diplomatiche, la NBA è tornata in Cina. E lo ha fatto con stile: due partite di pre-stagione a Macao, ospite d’onore David Beckham. Mentre Roger Federer incantava il pubblico di Shanghai con la sua eleganza sul cemento, in un Masters 1000 sorprendentemente vinto dal monegasco Valentin Vacherot, numero 204 del ranking mondiale, Beckham ha scelto la palla a spicchi. Il 10 ottobre era a bordo campo per assistere alla sfida tra Phoenix Suns e Brooklyn Nets, due squadre in rodaggio prima dell’inizio della stagione regolare, previsto per il 22 ottobre. E se c’era un dubbio sul suo stile, Beckham lo ha fugato in pochi istanti: impeccabile, rilassato, magnetico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
