data center day il futuro delle infrastrutture digitali e il ruolo delle nuove generazioni

Si è svolto oggi, giovedì 16 ottobre, il Data Center Day, la giornata dedicata alla scoperta delle infrastrutture digitali da parte delle nuove generazioni. L’evento, organizzato dall’Italian Datacenter Association, ha coinvolto le sedi di Milano e provincia, Bologna e Roma, con l’obiettivo di avvicinare liceali e universitari al cuore pulsante della tecnologia, un luogo riconosciuto dal governo italiano come “infrastruttura critica” data la sua importanza in situazioni di stato d’allarme. L’espansione di questi colossi digitali è in forte aumento: Vantage Data Centers, leader globale del settore, ha recentemente annunciato la costruzione di un secondo campus a Milano, oltre al neo-costruito MXP1 situato a Melegnano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

